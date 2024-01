Che musica! Californication: il video dei Red Hot è un tributo ai videogiochi

Chi ha vissuto l'epoca d'oro della propria adolescenza a fine anni '90, tra un pomeriggio e l'altro passato su MTV si sarà certamente imbattuto nel videoclip di Californication: beh, che ci crediate o no, sono trascorsi quasi 25 anni dal lancio del singolo dei Red Hot Chili Peppers e del suo altrettanto iconico video.

Realizzato in computer grafica e diretto da Jonathan Dayton e Valerie Faris, il videoclip di Californication è un omaggio al gaming e al suo caleidoscopico multiverso di esperienze interattive che, ancor prima degli anni 2000, aveva assunto proporzioni tali da trasformarsi in un fenomeno di massa in grado di influenzare altri media e la cultura popolare.

Chi ha assistito in prima persona alla storica transizione dell'industria dal 2D al 3D, d'altronde, sa quanto possa essere stato influente il lavoro svolto dagli autori del videoclip di Californication nel dare voce a un'intera generazione crescita nel mito di Grand Theft Auto, Tomb Raider e Resident Evil.

Il mirabolante viaggio compiuto dagli emuli interattivi dei membri dei Red Hot nella clip di Californication, se osservato in quest'ottica, assume i contorni del tuffo fiabesco compiuto da Alice per scoprire quanto fosse profonda la tana del Bianconiglio, basti ripensare alle scene ispirate al railcar di Donkey Kong 64 e alla corsa a perdifiato in stile Crazy Taxi, passando per la discesa in snowboard di una montagna che riecheggia le atmosfere delle frizzanti sfide di SSX.

Le scene di quel videoclip rimangono scolpite nella memoria di milioni di appassionati, e non è un caso se, a dispetto dei quasi cinque lustri trascorsi dal lancio di Californication, quasi tutti i videogiochi omaggiati in quella clip continuano ad essere delle colonne portanti dell'industria dell'intrattenimento digitale e non solo, prova ne sia il successo cinematografico di Super Mario e Tomb Raider o i record battuti su YouTube dal primo trailer di GTA 6.

E voi, a quali ricordi siete legati maggiormente ripensando a Californication e al suo leggendario videoclip? Prima di lasciarvi alla bianca lavagna dei commenti, vi invitiamo a compiere un ulteriore tuffo nella nostalgia con questo approfondimento sul gioco gratis del videoclip di Californication realizzato da un fan.