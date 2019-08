La musica di Cyberpunk 2077: svelato "Never Fade Away", nuovo singolo dei Samurai/Refused

Il team di sviluppatori di CD Projekt Red sta dando sempre più forma all'universo di Cyberpunk 2077, all'interno del quale anche la musica avrà una propria rilevanza.

Nel mondo di gioco saranno infatti presenti i "Samurai", una band chrome rock divenuta una vera e propria icona musicale nell'universo di Cyberpunk. Nel corso del mese di luglio, la software house polacca aveva comunicato che a prestare la voce a questi ultimi sarebbero stati i Refused, noto gruppo di origini svedesi, attivo nel panorama musicale di genere punk-rock. La collaborazione d'eccezione tra gli artisti ed i compositori di CD Projekt Red era stata annunciata con la pubblicazione del primo singolo Chippin'in.

Ora, il team al lavoro su Cyberpunk 2077 ci offre un ulteriore assaggio dello stile musicale dei Samurai, condividendo con il pubblico un nuovo brano: "Never Fade Away". Il singolo è stato reso disponibile su Youtube, tramite il video che trovate in apertura a questa news: nella descrizione allo stesso potete trovare anche il testo completo. Ma non solo, tramite Twitter viene infatti annunciato che "Never Fade Away" è ora presente anche su Spotify, Apple Music, iTunes, Tidal, Deezer e Amazon Music. Vi auguriamo dunque un buon ascolto!



In chiusura, vi ricordiamo che sarà preso possibile dare un nuovo sguardo al gameplay del gioco di CD Projekt: il team ha infatti annunciato un nuovo streaming di Cyberpunk 2077.