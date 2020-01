Musica ed esport: le franchigie di Toronto lavoreranno con Universal Music

Abbiamo già parlato dell'importanza crescente che sta assumendo il connubio musica ed esport. Secondo una notizia trapelata nelle scorse ore, OverActive Media avrebbe stretto una partnership con Universal Music Canada per avvicinare il mondo dell'esport con quello della musica.

Già l'anno scorso, il party di debutto dei Toronto Ultra ha visto la partecipazione dei rapper NAV e Zach Zoya. OverActive Media, per chi non la conoscesse, è la società proprietaria del team Toronto Defiant e del neonato team della Call of Duty League, i Toronto Ultra appunto. Con questa partnership, i giocatori di ogni squadra (della Overwatch League e della Call of Duty League) potranno creare playlist uniche per i propri fan e personalizzare la colonna sonora dei propri stream.

All'inizio di gennaio, i giocatori hanno chiesto ai fan su Twitter alcuni consigli sulla musica da ascoltare. Grazie al consiglio degli appassionati sono uscite due playlist per i Toronto Defiant e i Toronto Ultra che è possibile ascoltare su Spotify, Apple Music e YouTube.

All'inizio di questo mese, Brady "Agilities" Girardi di Toronto Defiant e Anthony "Methodz" Zinni dei Toronto Ultra si sono incontrati con la band The Beaches – gruppo sempre di Toronto – per partecipare a un servizio fotografico.

Dunque, con la stagione inaugurale della Call of Duty League, così come in occasione delle partite della Overwatch League 2020, i fan potrebbero iniziare a godere anche di esibizioni live di artisti in forza all'etichetta Universal Music Canada.

"La musica è fondamentale per i nostri giocatori sia per la loro vita personale che professionale, e siamo entusiasti di creare contenuti originali lavorando insieme a talenti emergenti canadesi e superstar musicali globali", ha dichiarato Chris Overholt, CEO di OverActive Media.

Jeffrey Remedios, presidente e CEO di Universal Music Canada, ha condiviso le dichiarazioni. "La nostra partnership con OverActive Media ci consente di accrescere la consapevolezza dei nostri artisti e della loro musica con la community di gioco".