Musica di Red Dead Redemption 2: la colonna sonora ufficiale approda su Spotify

Come preannunciato dai gestori dei canali social di Rockstar Games, i vertici di Take Two mantengono la parola data e lanciano ufficialmente The Music of Red Dead Redemption II: la colonna sonora ufficiale di RDR2 è ascoltabile su Spotify e su altri servizi di streaming musicale come YouTube Music e iTunes.

La prima delle due compilation previste per questa estate, la Original Soundtrack, è disponibile a partire da oggi, 12 luglio, e presenta sedici brani strumentali e canzoni tratte dal gioco, con artisti internazionali come D'Angelo, Rhiannon Giddens, Rocco DeLuca, Willie Nelson, David Ferguson e Daniel Lanois.

Eccovi allora la lista dei brani presenti nella Colonna Sonora di Red Dead Redemption 2:

Unshaken Moonlight That's The Way It Is Mountain Finale Crash of Worlds Cruel World Red Mountain Hymn Mountain Banjo Table Top Love Come Back Oh My Lovely Cruel World

All'Original Soundtrack seguirà poi l'Original Score di RDR2, una compilation attesa entro fine estate con all'interno le musiche di sottofondo composte da Woody Jackson: anche in questo caso, sarà possibile ascoltarne i brani su YouTube Music, Spotify e iTunes. Nel corso dei TGA 2018, l'orchestra dello show si è esibita insieme a Woody Jackson in un emozionante medley della colonna sonora di RDR2.