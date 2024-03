Dalle musiche di Halo alla politica: Martin O'Donnell si candida al Congresso USA

Il nome di Martin O'Donnell è sinonimo di grandi emozioni per gli appassionati di Halo: all'apprezzato compositore si devono infatti le colonne sonore dei primi giochi della serie, contribuendo così a rendere ancora più epiche le vicende di Master Chief. Adesso, però, l'ex Bungie si prepara a un nuovo capitolo della sua vita.

O'Donnell ha infatti annunciato di volersi candidare per il Congresso degli Stati Uniti come rappresentante repubblicano, nello specifico nel terzo distretto congressuale del Nevada. Qualora dovesse superare le primarie a giugno, andrebbe poi a confrontarsi con Susie Lee, democratica e attualmente in carica. Il compositore ha dunque spiegato il perché dietro la sua svolta politica attraverso un post su Twitter/X.

"Non avrei mai voluto diventare un politico e ancora adesso non lo voglio", premette O'Donnell spiegando poi di essere "stanco di vedere i leader del nostro paese influenzati dalle divisioni tossiche che stanno dilaniando le nostre famiglie e la società, pertanto è ora che mi faccia avanti e compia il mio dovere civico provando a cambiare le cose in meglio. Se non io, chi? Se non ora, quando?".

O'Donnell, che risiede a Lone Mountain, quartiere di Las Vegas, ha spiegato ai microfoni di VentureBeat che "la politica per me è sempre stata un hobby, ma non mi piacciono le divisioni tossiche che si stanno verificando nel nostro paese. Stavo cercando di contattare alcune persone del posto per sapere se potevo dare una mano, ed ho ricevuto numerose telefonate da persone che mi chiedevano se mi volessi candidare al Congresso". Ed ha poi ammesso di rispecchiarsi nella politica di Donald Trump, da lui già votato in passato: "Gli Stati Uniti hanno goduto di confini sicuri e nessuna inflazione durante l'amministrazione Trump. Ho votato per lui due volte e voterò per lui quest'autunno per la terza volta. A prescindere comunque da chi verrà eletto a novembre, se avrò il privilegio di servire, intendo mettermi a disposizione per loro, è ciò che gli elettori si aspettano ed è ciò che farò".

Oltre ad Halo, Martin O'Donnell compose anche le musiche del primo Destiny per poi essere licenziato da Bungie nel 2014. Nella sua carriera ha composto la colonna sonora anche per Myth e Myth II sempre targati Bungie, mentre il suo ultimo lavoro in ambito videoludico risale al 2019, anno in cui Highwire Games ha pubblicato Golem per PlayStation VR.

Per quanto riguarda invece il futuro della serie più celebre a cui ha lavorato ed oggi in mano a 343 Industries, Halo si sta già preparando a una nuova generazione di giochi che diverranno realtà in futuro.