Il musicista francese Perturbator lavora alla colonna sonora di Cyberpunk 2077?

Il musicista francese Perturbator potrebbe essere coinvolto nella realizzazione della colonna sonora di Cyberpunk 2077, speculazione nata dopo che l'artista ha cancellato un vecchio Tweet nel quale negava di essere coinvolto nel gioco di CD Projekt RED.

Nel 2017 in tanti chiedevano a Perturbator se fosse in qualche modo coinvolto nel progetto dello studio polacco ma il musicista ha sempre negato e smentito tale ipotesi. Tutto bene dunque? Non proprio, perchè come detto l'artista ha cancellato un vecchio Tweet, mossa che ha riportato in vita le speculazioni: perchè cancellare un messaggio vecchio di anni, nel quale si afferma di non essere al lavoro sul comparto audio di Cyberpunk 2077?

Sono in molti a pensare che l'artista possa effettivamente essere stato contattato da CD Projekt RED dopo aver visto l'interesse del pubblico per le sue produzioni musicali, al momento però non c'è nulla di certo e quanto riportato è solamente frutto di rumor, teorie e speculazioni.