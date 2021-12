Mutan Insight sta lavorando al remake di un RPG High End per PS5 basato su Unreal Engine 5

Mutan Insight è uno studio giapponese specializzato nel supporto allo sviluppo e che lavora a progetto per diversi committenti anche molto noti. La compagnia sta cercando nuove figure professionali per un gioco di ruolo destinato a PlayStation 5.

Nello specifico Mutan Insight cerca 3D motion designer, 3D art director, 3D background designer e 2D character designer per un "RPG High End in sviluppo per PlayStation 5", il progetto in questione sembra essere un remake o comunque un titolo già noto dal momento che la compagnia non ha un proprio catalogo di IP e nemmeno la forza economica per produrre da zero nuovi titoli.

Mutan Insight ha lavorato in passato sui modelli delle serie Atelier e Blue Reflection per conto di Gust e Koei-Tecmo, sul DLC Episode Ardyn di Final Fantasy XV ed ha collaborato con Atlus allo sviluppo di Persona Q2 New Cinema Labyrinth, solamente per citare alcuni dei titoli più noti.

Non si tratta come detto di uno studio di sviluppo vero e proprio bensì di un service che lavora a chiamata svolgendo lavori legati al comparto tecnico, alla programmazione, al design dei modelli poligonali e delle ambientazioni per conto di progetti esterni di piccoli e grandi clienti. Di cosa potrebbe trattarsi dunque? Le ipotesi sono tante, le certezze pochissime.