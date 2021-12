Mutant Year Zero è gratis su Epic Games Store, il nuovo regalo del 22 dicembre

L'Epic Games Store non ha più segreti, dal momento che anche il gioco gratis di oggi 22 dicembre è stato correttamente anticipato da un leak: a partire da ora tutti i giocatori possono scaricare Mutant Year Zero: Road to Eden senza sborsare neppure un centesimo.

Mutant Year Zero: Road to Eden è un gioco tattico che unisce il combattimento a turni di XCOM con meccaniche stealth in tempo reale. Nel mondo post-umano in cui è ambientato, è possibile trovare solamente Mutanti, umanoidi deformati che somigliano ad animali alla costante ricerca della salvezza e di qualcosa da mangiare. Se volete saperne di più, leggete la nostra recensione di Mutant Year Zero: Road to Eden.

Potete scaricare gratis Mutant Year Zero: Road to Eden dirigendovi a questo indirizzo. Avete tempo fino alle ore 17:00 di domani 23 dicembre, dopodiché verrà sostituito da un altro dei regali della promozione "15 Giorni di Giochi Gratis", che sta accompagnando i Saldi Invernali di Epic Games Store. Fino ad oggi, con Mutant Year Zero: Road to Eden compreso, sono stati regalati sette giochi, ciò significa che da qui al 30 dicembre 2021 possiamo aspettarci altri otto regali!