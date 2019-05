Mutant Year Zero Road to Eden: dal 30 luglio disponibile la Deluxe Edition

A partire dal 30 luglio sarà disponibile l’edizione Deluxe fisica di Mutant Year Zero Road to Eden che uscirà per le piattaforme PS4, Xbox e Nintendo Switch.

L’edizione fisica conterrà il gioco completo Mutant Year Zero Road to Eden e il primo DLC Seed of Evil, espansione che amplia il titolo originale offrendo molte ore di gioco aggiuntive con nuovi scenari da esplorare, ulteriori opzioni di gameplay e un nuovo mutante da utilizzare: Big Khan, l’alce.

Seed of Evil sarà disponibile lo stesso giorno anche singolarmente per i possessori del gioco base scaricabile in formato digitale dai principali store al prezzo di 14.99 euro, chi acquisterà la Deluxe Edition invece avrà accesso anche al nuovo pacchetto di contenuti.