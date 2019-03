Mutant Year Zero Road to Eden annunciato per Nintendo Switch

Uscito lo scorso mese di dicembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One, Mutant Year Zero Road to Eden arriverà anche su Nintendo Switch, come annunciato dal publisher Funcom durante la GDC 2019.

Il gioco sviluppato dal team The Bearded Ladies è uno strategico con elementi adventure che riprende in parte il concept alla base di XCOM, proponendo però situazioni inedite, una narrazione più curata e in generale una trama ben scritta e ricca di colpi di scena.

La versione per Nintendo Switch uscirà il prossimo 25 giugno in formato digitale e fisico e includerà anche il primo DLC (non ancora svelato), da acquistare separatamente su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il gioco ha riscosso un discreto successo di pubblico e critica e gli sviluppatori non hanno escluso un possibile sequel, anche se al momento il team è concentrato sull'episodio attuale, che vedrà l'arrivo in futuro di ulteriori contenuti.

Per chiunque volesse provarlo, ricordiamo che la produzione è disponibile nel catalogo Xbox Game Pass, gli abbonati al servizio Microsoft potranno dunque scaricarlo senza costi aggiuntivi e divertirsi con uno degli strategici più acclamati degli ultimi tempi. Per saperne di più potete leggere inoltre la nostra recensione di Mutant Year Zero Road to Eden.