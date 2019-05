Mutant Year Zero Road to Eden: annunciato in video il DLC Seed of Evil

Annunciata la partnership con Cidiverte per la distribuzione della versione fisica di Mutant Year Zero Road to Eden, i vertici di Funcom realizzano un nuovo video per svelare Seed of Evil, la prossima espansione dell'ambiziosa avventura intrisa di elementi strategici curata da The Bearded Ladies.

L'espansione Seed of Evil arriverà il 30 luglio in concomitanza con il lancio su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch della Deluxe Edition di Mutant Year Zero: il DLC sarà incluso nell'edizione Deluxe, mentre chi possiede già il gioco potrà acquistarla al prezzo di 14,99 dollari.

Seed of Evil promette di aggiungere diverse ore di gioco all'esperienza endgame, introducendo nuovi luoghi da visitare, un nuovo protagonista (l'alce Big Khan) e diversi elementi inediti che andranno a innestarsi nelle meccaniche di gameplay del titolo.

Una volta conclusa la campagna principale, gli appassionati di Mutant Year Zero Road to Eden dovranno risolvere il mistero delle potenti e minacciose radici che hanno conquistato l'Arca: in Seed of Evil potremo perciò combattere nuovi nemici all'interno di mappe inedite per acquisire attrezzature e mutazioni più potenti con cui migliorare l'arsenale di Bormin, Dux, Pripp e, naturalmente, di Big Khan.