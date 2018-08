Mutant Year Zero: Road to Eden esce il 4 dicembre su PS4, Xbox One e PC, nuovo trailer

Il publisher Funcom e lo sviluppatore The Bearded Ladies sono lieti di annunciare che Mutant Year Zero: Road to Eden sarà disponibile dal 4 dicembre su PlayStation 4, Xbox One e PC. Con l'occasione è stato pubblicato un nuovo trailer.

Dopo l'annuncio dello scorso febbraio, Mutant Year Zero: Road to Eden ha ricevuto la data di lancio definitiva e un nuovo trailer in occasione della GamesCom 2018. Il titolo si presenta come un nuovo "Tactical Adventure" sviluppato da Bearded Ladies, studio formato da alcuni ex sviluppatori di Hitman e Payday.

Il gioco sarà ambientato in un futuro "post-umano", proponendo una serie di combattimenti tattici a turni sulla falsariga di X-Com. Nel corso delle partite potremo adottare approcci stealth, controllare una serie di creature mutanti e sfruttare l'ambiente circostante a nostro vantaggio, sbloccando diverse abilità nel corso della Campagna.

Nell'attesa che Mutant Year Zero: Road to Eden faccia il suo debutto su PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 4 dicembre, vi lasciamo con il nuovo trailer riportato in cima alla notizia.