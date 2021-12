Mutant Year Zero Road to Eden gratis oggi su Epic Games Store, il nuovo leak

Il leaker billbil-kun di Dealabs ha anticipato ancora una volta il prossimo gioco gratis di Epic Games Store, disponibile dalle 17:00 del 22 dicembre e fino alle 16:59 del giorno successivo, giovedì 23 dicembre.

Il gioco in questione è Mutant Year Zero Road to Eden, inizialmente programmato per il 29 dicembre a quanto pare e invece anticipato ad oggi, con il gioco originariamente previsto per oggi che verrà invece pubblicato la prossima settimana.

Manca ancora la conferma ufficiale ma Dealabs si è dimostrato estremamente affidabile in questi ultimi mesi e dunque non ci sono particolari dubbi riguardo il prossimo gioco gratis di Epic Games Store, vi ricordiamo che Mutant Year Zero Road to Eden sarà gratis per 24 ore e una volta riscattato resterà vostro per sempre, a patto che venga aggiunto alla libreria entro le 16:59 del 23 dicembre.

I giochi gratis di Natale di Epic Games Store proseguiranno fino al 30 dicembre, tra i giorni con i regali più interessanti secondo Dealabs ci sono le giornate del 23, 24, 25, 28 e 29 dicembre, oltre alla giornata di Natale che dovrebbe offrire il gioco più goloso tra tutti quelli regalati in questi giorni. Sarà vero? Lo scopriremo nei prossimi giorni, intanto continuiamo a fare scorta di giochi gratis per PC.