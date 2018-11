Mutant Year Zero Road to Eden: requisiti minimi e consigliati su PC

A due settimane dal lancio, Funcom ha rivelato i requisiti minimi e raccomandati dell’edizione PC di Mutant Year Zero Road to Eden, adventure strategico che combina il combattimento a turni di XCOM con meccaniche stealth in tempo reale.

Requisiti PC di Mutant Year Zero Road to Eden:

Minimi

Sistema operativo: Windows 7 64 Bit/ Windows 8 64 Bit/ Windows 10 64 Bit

Processore: Intel Core i5-760 / AMD Phenom II X4 965

Memoria: 6 GB di RAM

Scheda video: NVidia GTX 580 / AMD Radeon HD 7870

DirectX: Versione 11

Memoria: 8 GB di spazio disponibile

Consigliati

Sistema operativo: Windows 7 64 Bit/ Windows 8 64 Bit/ Windows 10 64 Bit

Processore: Intel Core i7-6700K/ AMD Ryzen 5 1600X

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: Nvidia GTX 970 / AMD Radeon RX 480

DirectX: Versione 11

Memoria: 8 GB di spazio disponibile

Mutant Year Zero Road to Eden è ambientato in un futuro post-apocalittico in cui l’umanità è stata spazzata via dal pianeta in seguito a un conflitto nucleare su scala mondiale. Il gioco ci racconterà la storia di un gruppo di mutanti in lotta per la sopravvivenza e alla ricerca dell’Eden, luogo leggendario all’interno del quale è celata la verità di questo mondo. Il nuovo titolo di Funcom debutterà su PC, Playstation 4 e Xbox One il 4 dicembre.