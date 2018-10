Mutant Year Zero: Road to Eden si mostra in 20 minuti di gameplay

Nella giornata di oggi, The Bearded Ladies Consulting e Funcom hanno pubblicato un nuovo video gameplay dedicato a Mutant Year Zero: Road to Eden, atteso su PC, PlayStation 4 e Xbox One a dicembre.

Il filmato, che vi abbiamo riportato in cima alla notizia e che presenta ben 20 minuti di gameplay, è accompagnato dal commento di Lee Varley e Mark Parker, rispettivamente lead designer e producer del titolo. Nel video troviamo inoltre tre personaggi mai visti prima d'ora, ovvero Selma, Bormin, e Dux, mentre cercano di aprirsi la strada per arrivare alla House of Bones.

Come potete osservare dal video gameplay, il gioco pone particolarmente l'accento su un approccio di tipo stealth, si concentra su una struttura di gioco prettamente tattica, e sembra prendere spunto dalla celebre serie di XCOM. Il titolo è ambientato in un futuro "post-umano", ci permetterà di controllare delle creature mutanti e includerà una forte interazione ambientale che i giocatori potranno sfruttare per avere la meglio sui propri avversari.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Mutant Year Zero: Road to Eden uscirà il 4 dicembre su PC, PS4 e Xbox One. In attesa di ulteriori novità su questo intrigante titolo, vi rimandiamo alla nostra Anteprima con cui potete approfondire tutti gli altri dettagli sul progetto.