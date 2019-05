Mutant Year Zero: Road to Eden e Trine 4 distribuiti in Italia da Cidiverte

Cidiverte è lieta di annunciare la distribuzione esclusiva in Italia di Mutant Year Zero: Road to Eden e Trine 4: The Nightmare Prince.

Mutant Year Zero: Road to Eden è un gioco di avventura tattica che combina combattimenti a turni inspirati ai titoli XCOM con esplorazione in tempo reale, storia, stealth e strategia. Sviluppato da un team di cui fanno parte progettisti di Hitman e il co-creatore di PAYDAY, Mutant Year Zero: Road to Eden trasporta il giocatore in una Terra post-umana dove l’umanità è stata sradicata dai cambiamenti climatici, dalla guerra nucleare e dalle pandemie.

La serie Mutant ha ottenuto diversi premi e nomination, fra cui: Best Cartography: 2015 ENnie Awards, Best Game: 2015 ENnie Awards; Best Setting: 2015 ENnie Awards, Best Strategy Game: E3 2018 nominee, Most Engaging: Unreal E3 Awards 2018 winner, Outstanding Original Game: Unreal E3 Awards 2018 nominee.

La versione fisica di Mutant Year Zero: Road to Eden sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Mutant Year Zero: Road to Eden è sviluppato da The Bearded Ladies Consulting e pubblicato da Funcom.

Trine 4: The Nightmare Prince è il nuovo titolo della rivoluzionaria serie platform adventure che ha venduto oltre 8 milioni di copie ad oggi. Trine 4: The Nightmare Prince ritorna alla formula tanto amata di Trine 1 e 2 espandendo l’originale con una nuova epica avventura, un sistema di combattimento rinnovato e arricchito in una splendida grafica mozzafiato in 2,5D. Questo nuovo capitolo si preannuncia essere il più grande, completo e migliore Trine mai creato!

La versione fisica di Trine 4: The Nightmare Prince sarà disponibile da settembre 2019 per PlayStation 4 e Nintendo Switch. La versione da collezione Trine Ultimate Collection sarà distribuita solo per PlayStation 4. Trine 4: The Nightmare Prince è sviluppato da Frozenbyte e pubblicato da Modus Games.