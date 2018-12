Mutant Year Zero Road to Eden: Video Recensione del nuovo strategico di Funcom

Apriamo una finestra sulla bizzarra dimensione post-apocalittica di Mutant Year Zero: Road to Eden, l'ultima avventura intrisa di elementi strategici di Funcom che attinge a piene mani dall'esperienza di XCOM per proiettarci in un contesto ludico e narrativo dalle mille sfumature.

Tratto da un celebre gioco da tavolo, Mutant Year Zero: Road to Eden è uno strategico a turni pensato per fare la felicità degli appassionati del genere. L'impianto di gioco offerto da Funcom non lascia ampi margini di manovra ai neofiti e si caratterizza per una componente esplorativa connotata di elementi ruolistici.

La formula ludica scelta dagli sviluppatori di Oslo non può che riportarci alla memoria l'esperienza tattica a turni di XCOM, con personaggi artisticamente ispirati e la possibilità, da parte dell'utente, di muoversi all'interno della mappa per spezzare la relativa ripetitività degli scontri diretti aggiungendo un pizzico di sano stealth all'alchimia della storia.

Nella prima trasposizione videoludica dell'IP di Mutant troviamo infatti una serie di zone simili a grandi arene, tutte connesse fra di loro, da attraversare liberamente: una caratteristica che migliora ed arricchisce il genere degli strategici.

Purtroppo, anche se il gameplay e il comparto grafico funzionano a dovere, si avverte qualche mancanza: l’elemento gestionale ad esempio è quasi completamente assente ed anche la longevità non risulta del tutto soddisfacente.

Se volete approfondire ulteriormente la conoscenza di questa insolita esperienza strategica, vi lasciamo perciò alla nostra Video Recensione di Mutant Year Zero: Road to Eden a cura di Tommaso "Todd" Montagnoli e Gabriele Laurino che celebra il lancio del titolo su PC, PlayStation 4 e Xbox One.