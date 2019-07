Mutant Year Zero e le altre uscite della settimana su Nintendo Switch

L'inizio di una nuova settimana coincide, come sempre, con l'arrivo di nuovi videogiochi su Nintendo Switch, sia in versione retail che attraverso l'eShop della console. Andiamo a vedere insieme cosa approderà sulla console ibrida della Grande N nei prossimi giorni.

Una delle uscite più importanti è senz'altro la Deluxe Edition di Mutant Year Zero: Road to Eden, l'avventura con elementi GDR e combattimenti a turni, in cui impersoneremo una squadra di mutanti dopo che l'umanità sulla Terra è stata spazzata via dai cambiamenti climatici, guerre nucleari ed epidemie di vario genere. Sul nostro sito trovate la nostra recensione di Mutant Year Zero: Road to Eden per approfondire.

Altro titolo interessante è Forager, del filone dei giochi "alla Minecraft", ma che promette di dare ancora più dipendenza, ed è poi da segnalare Omega Labyrinth Life, una sorta di roguelike alla giapponese e al femminile.

Ricapitolando:

Martedì 30 Luglio:

Forager

Mutant Year Zero: Road to Eden - Deluxe Edition

Giovedì 1 Agosto:

Omega Labyrinth Life

Robbie Swifthand and the Orb of Mysteries

Hamsterdam

Solo: Islands of the Heart

Chroma Squad

Fobia

Dungeon Warfare

Venerdì 2 Agosto:

Burger Chef Tycoon

Swaps and Traps

The Church in the Darkness

C'è qualcosa che vi convince tra le nuove uscite Nintendo Switch? Avete già scritto la vostra lista della spesa di questo inizio di Agosto?