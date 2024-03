Mutsumi Inomata è morta, ha disegnato i personaggi di molti giochi della serie Tales Of

Mutsumi Inomata, illustratrice e artista giapponese, è scomparsa il 10 marzo scorso all'età di 63 anni. La notizia arriva dal suo account X ufficiale, le cause della morte non sono state rese note dalla famiglia e dal suo staff di collaboratori.

Quella di Mutsumi Inomata è un nome celebre tra gli appassionati di videogiochi, a lei si deve infatti il design dei protagonisti e di alcuni personaggi secondari di gran parte dei giochi della serie Tales Of di Bandai Namco.

Nello specifico la Inomata ha lavorato a giochi come Tales of Destiny, Tales of Eternia, Tales of Destiny 2, Tales of Rebirth, Tales of the Tempest, Tales of Innocence, Tales of Hearts, Tales of Graces, Tales of Xillia, Tales of Xillia 2, Tales of Zestiria, Tales of Berseria e Tales of Crestoria. L'illustratrice ha anche lavorato al character designer di varie serie anime come Windaria, Plawres Sanshiro, Future GPX Cyber Formula e Brain Powerd.

Nelle scorse settimane gli appassionati di JRPG hanno dovuto dare l'addio anche a Yoshitaka Murayama, papà di Suikoden morto all'età di 55 anni e al lavoro fino a poco prima della scomparsa su

Eiyuden Chronicle Hundred Heroes, ritenuto il sequel spirituale di Suikoden. A inizio marzo purtroppo abbiamo dovuto salutare anche Akira Toriyama, scomparso all'età di 68 anni.

