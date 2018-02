MWC 2018: date e orari di tutte le conferenze del Mobile World Congress

E' tempo di Mobile World Congress 2018 ! Dal 26 febbraio al primo marzo, i giganti della telefonia mobile si spostano a Barcellona per presentare le novità in arrivo nei prossimi mesi:sono solo alcuni dei protagonisti del MWC, vediamo insieme le date e l'orario di tutte le conferenze in programma durante la fiera.

Sebbene la fiera inizi ufficialmente lunedì 26 febbraio, già da domenica 25 non mancheranno le sorprese, a partire dal primo pomeriggio infatti sono previste tre conferenze stampa di giganti come Huawei, Nokia e Samsung, con quest'ultima impegnata a svelare tutti i dettagli sul Galaxy S9, prossimo top di gamma dell'azienda coreana.

Lunedì 26 sarà invece il turno di Sony, la quale si prepara a presentare i suoi nuovi top di gamma, finalmente con un design rinnovato rispetto alla linea attuale. Martedì 27 invece sarà la giornata di ASUS, la compagnia toglierà finalmente i veli all'attesissimo Zenfone 5.

Mobile World Congress 2018: date e orari conferenze

Huawei MWC 2018 (25 febbraio ore 14:00)

Il colosso cinese Huawei sarà presente al MWC di Barcellona ma la line-up non è ancora del tutto chiara. Secondo le indiscrezioni, Huawei presenterà durante la fiera il nuovo Huawei P20 con tripla fotocamera e notch centrale in stile iPhone X. Probabili anche i reveal dei nuovi MediaPad M5 e MateBook X, nuove versioni di prodotti già molto apprezzati dai consumatori.



Segui la conferenza in diretta

Nokia Mobile world Congress 2018 (25 febbraio ore 16:00)

Quattro le novità attese da Nokia/HMD Global per il Mobile World Congress 2018, tra cui il top di gamma Nokia 9, Nokia 7 Plus, Nokia 6 2018 e l'economico Nokia 1. Si rumoreggia anche della possibile presentazione di una nuova versione (la terza) del Nokia 3310, che dovrebbe mantenere intatto il design del restyling dello scorso anno, con l'aggiunta però di un OS più performante e maggiormente aperto ai social network.

Segui la conferenza in diretta

Samsung Galaxy S9 (25 febbraio ore 18:00)

Domenica 25 febbraio Samsung toglierà i veli al Galaxy S9, uno degli smartphone più attesi dell'anno, in arrivo durante la primavera ad un prezzo piuttosto elevato: si parla di circa 900 euro per il modello standard e di oltre 1.000 euro per il Samsung Galaxy S9 Plus. Queste le specifiche tecniche trapelate fino a questo momento:

Display: SuperAMOLED QHD+ da 5.77 pollici (S9) e 6.22 pollici (S9+)

da 5.77 pollici (S9) e 6.22 pollici (S9+) SoC: Exynos 9810

RAM: 4GB (S9) / 6GB (S9+)

ROM: 64/128/256/512GB

Fotocamera posteriore: 12MP con diaframma regolabile (S9) / dual cam (S9+)

Fotocamera anteriore: 8MP con OIS e autofocus

Batteria: 3000 mAh (S9) / 3500 mAh (S9+)

SO: Android 8.0 Oreo con Galaxy AI UX

Altro: USB Type-C, sblocco facciale avanzato e modalità super slow motion

Non è escluso che la casa coreana possa approfittare dell'evento per svelare anche altri terminali e magari un nuovo Note.

Segui Samsung Unpacked in diretta

Conferenza Sony MWC 2018 (Lunedì 26 febbraio ore 08:30)

Punta di diamante della line-up Sony per il Mobile World Congress 2018 sarà il nuovo top di gamma Xperia XZ Pro, il quale dovrebbe rappresentare un deciso passo avanti per quanto riguarda il design e le specifiche tecniche della gamma Xperia. Non è esclusa la presentazione di altri smartphone di fascia medio bassa.

Segui la conferenza in diretta

Conferenza ASUS MWC 2018 (Martedì 27 febbraio ore 19:30)

La casa di Taiwan svelerà alla fiera di Barcellona il suo nuovo top di gamma, ASUS Zenfone 5, il quale potrebbe essere proposto, come di consueto, in varie declinazioni, con modelli diversi per tutte le esigenze e per tutte le fasce di prezzo. Secondo i primi rumor, la versione Lite potrebbe essere proposta ad un costo inferiore ai 300 euro mentre per quanto riguarda il design incuriosisce la presenza del notch sul display, come su iPhone X.



Segui la conferenza in diretta

Segui il MWC 2018 su Everyeye.it!

Seguite la nostra pagina evento MWC 2018 per la copertura live da Barcellona, durante tutti i giorni della fiera pubblicheremo foto, video, hands-on, impressioni a caldo, notizie dalle conferenze, reveal dei nuovi smartphone e tutte le novità sui prodotti più interessanti dal Mobile World Congress 2018.