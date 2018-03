MX vs ATV All Out è accessibile per coloro che lo hanno preordinato; Ecco un nuovo trailer

Manca ancora qualche giorno all'uscita ufficiale di, prevista per il 27 marzo su PlayStation 4, Xbox One e PC. Coloro che lo hanno preordinato su console, tuttavia, possono già cominciare a giocare a partire da oggi 23 marzo.

Per l'occasione, THQ Nordic e Rainbow Studios hanno pubblicato un nuovo trailer che potete ammirare nel player in apertura di notizia. Il filmato fornisce una panoramica approfondita di tutte le modalità e le funzionalità incluse nel prodotto finale.

I giocatori saranno liberi di scegliere tra moto, ATV e UTV, e gareggiare in numerose competizioni, tra le quali spiccano Supercross, Nazionali, Opencross, Tappa e Tag. Nella modalità Freestyle potranno invece esibirsi in folli acrobazie. I veicoli potranno essere personalizzati, potenziati e messi in mostra in un salone espositivo situato all'interno del Complesso. Non mancherà, inoltre, la possibilità di personalizzare l'outfit dei piloti. In aggiunta alla modalità per giocatore singolo, ci sarà anche il multigiocatore, sia in locale per due partecipanti che online fino a 16.

Ricordiamo che MX vs ATV All Out arriverà nei negozi martedì 27 marzo in versione PlayStation 4, Xbox One e PC.