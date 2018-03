MX vs ATV All Out è ora disponibile su PS4, Xbox One e PC, ecco il trailer di lancio

hanno annunciato che l‘attesissimo MX vs ATV All Out è ora disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC.

MX vs ATV All Out mette in azione la miglior esperienza di guida fuoristrada completa di moto, ATV, UTV; imponenti ambientazioni open-world da esplorare; modalità di competizione per ogni tipo di pilota; piste, professionisti, attrezzature, 16 giocatori online e molto altro!

“Il team di Rainbow ha creato la miglior esperienza di guida fuoristrada con MX vs ATV All Out!” ha dichiarato Klemens Kreuzer, Managing Director presso THQ Nordic. “L'esperienza di guida fuoristrada è completamente incentrata sulla libertà - scegli quale veicolo pilotare e come personalizzarlo, quali attrezzature indossare, come competere, dove gareggiare, contro chi competere - tutto questo, oltre a importanti miglioramenti alla fisica brevettata di Rainbow e alle tecnologie di deformazione del terreno: Rider-Reflex 2.0 e Real-Time Deformation 2.0! MX vs ATV All Out è il vero traguardo di Rainbow!”.

MX vs ATV All Out invita i giocatori di tutti i livelli a fare di tutto - esplorare ambientazioni imponenti, competere nei migliori eventi della serie, guidare in freestyle e mettere in azione acrobazie folli! Tutte le moto, le piste, gli ingranaggi, la musica, i piloti, le personalità e persino gli UTV sono pronti all’azione!

Caratteristice del gioco:

Nuova interfaccia utente, oltre a importanti miglioramenti delle tecnologie brevettate di fisica e deformazione del terreno di Rainbow: Rider-Reflex 2.0 e Real-Time Deformation 2.0!

Sistema di acrobazie folli che mette alla prova i tuoi limiti in modalità freestyle!

Competizioni! Le varie modalità includono Supercross, Nationals, Opencross, Waypoint, Tag e altro ancora, compresi tutti i più grandi tracciati!

Vaste ambientazioni open-world da esplorare

Modalità online da 16 giocatori e split-screen per 2 giocatori!

Un compound privato che include spazio per tutti i veicoli aggiornati e personalizzati più gli attrezzi delle più grandi marche di fuoristrada!

I più grandi nomi nelle corse fuoristrada di tutto il mondo

Un'imponente colonna sonora, con brani esclusivi dei migliori artisti