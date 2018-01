MX vs. ATV All Out uscirà il 27 marzo: ecco un nuovo gameplay trailer

ha confermato chesarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal prossimo 27 marzo. Con l'occasione è stato pubblicato un nuovo gameplay trailer: potete visionarlo in cima alla notizia.

Annunciato lo scorso settembre, MX vs. ATV All Out si presenta come il nuovo capitolo della serie fuoristrada, un nuovo racing game dedicato alle corse off-road che includerà diverse categorie di competizione come Supercross, Nationals, Opencross, Waypoint, Tag e altro ancora. Presente anche il supporto al multiplayer in locale (per 2 giocatori) e online (fino a 16 giocatori).

Ricordiamo che MX vs. ATV All Out uscirà il 27 marzo su PlayStation 4, Xbox One e PC.