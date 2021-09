MX vs ATV Legends annunciato: motocross, ATV e UTX in un enorme open world

Lo show speciale per il decimo anniversario di THQ Nordic è stato ulteriormente impreziosito dall'annuncio di MX vs. ATV Legends, nuovo capitolo della longeva serie off-road sviluppata da Rainbow Studios.

MX vs. ATV Legends è stato descritto come l'episodio della serie con la carriera più vasta in assoluto, che accompagnerà i videogiocatori su due ruote, ATV e UTV riproducendo "i rischi e le ricompense di far parte dell'élite mondiale dei professionisti della corsa": le scelte dei giocatori influenzeranno i percorsi, le sponsorizzazioni e gli eventi ad inviti. Le gare, valorizzate da una fisica dei mezzi rinnovata, si svolgeranno in un enorme ambiente open world e potranno essere anche affrontate da due giocatori in split screen e in modalità online fino a 16 giocatori con gameplay a squadre. Completa l'offerta contenutistica l'inedita modalità Tracciati, con gare all'aperto che presentano sorprese ad ogni turno, e un completo editor del personaggio e dei veicoli con le attrezzature e i pezzi dei produttori leader nel mondo delle gare fuoristrada.

MX vs ATV Legends sarà cross-gen e verrà lanciato su PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. La data di pubblicazione, purtroppo, non è stata svelata. Il gioco può già essere aggiunto alla lista dei desideri su Steam.