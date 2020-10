MXGP 2020: leggero rinvio per l'uscita del racing crossgen di Milestone

Gli sviluppatori italiani di Milestone confermano che la data d'uscita di MXGP 2020 subirà un posticipo, sia per la sua versione per PC e console current-gen che per la trasposizione su PlayStation 5.

Nel messaggio condiviso da Milestone per annunciare lo slittamento nella commercializzazione della loro ultima fatica motoristica, gli autori nostrani spiegano che "stiamo lavorando in sicurezza e ci stiamo impegnando per far uscire il nuovo capitolo del nostro franchise di Motocross sul mercato. Tuttavia, a causa della situazione unica che stiamo affrontando tutti, sono avvenuti alcuni cambiamenti nei piani di pubblicazione del prodotto che ci consentiranno di offrire la migliore esperienza di gioco alla nostra community su tutte le piattaforme".

In ragione del rinvio di MGXP 2020, l'uscita della versione PC, Xbox One e PlayStation 4, originariamente prevista per il 10 dicembre, è adesso attesa per il 16 dicembre. Quanto all'edizione nextgen di MXGP 2020 su PS5, il lancio del titolo avverrà il 14 gennaio 2021 sia in digitale che nella versione fisica. In attesa di ricevere ulteriori dettagli sull'esperienza ludica e contenutistica che contraddistinguerà il titolo, vi rimandiamo al video gameplay di MXGP 2020 con Tony Cairoli.