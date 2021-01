MXGP 2020: il racing game Milestone sfreccia su PS5, ecco il video gameplay

Dopo aver provveduto al lancio su PC e console di MXGP 2020 a dicembre, Milestone celebra con un video gameplay l'arrivo su PlayStation 5 del racing game realizzato su licenza ufficiale FIM Motocross World Championship.

L'approdo sulla console next gen di casa Sony è accompagnato da una serie di caratteristiche e funzionalità esclusive. Grazie al DualSense di PS5, MXGP 2020 ottiene infatti il supporto completo al feedback aptico e ai trigger adattivi del controller di ultima generazione per restituire agli appassionati una sensazione di guida autentica.

Sul fronte della grafica, la trasposizione PS5 di MXGP 2020 fornisce agli sviluppatori italiani l'opportunità di aggiornare il titolo per aumentare i dettagli e l'immersione dell'esperienza motocross con una risoluzione fino a 4K e un framerate di 60fps.

Non meno importante è poi l'opzione che consente agli appassionati di titoli competitivi di gareggiare in corse online fino a 14 giocatori; viene infine confermata la presenza di tutti gli elementi ludici e contenutistici delle restanti edizioni di MXGP 2020, come il Track Editor, la Carriera rinnovata e i 19 circuiti della stagione in corso. Date un'occhiata al video che campeggia a inizio articolo e diteci che cosa ne pensate dell'ultima esperienza racing firmata Milestone.