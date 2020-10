MXGP 2020: Tony Cairoli tra le piste fangose nel primo video gameplay

Milestone presenta oggi il primo video gameplay di MXGP 2020 con protagonista il campionissimo Tony Cairoli che sfreccia sul circuito britannico di Matterley Basin in sella alla sua vittoriosa KTM.

Partendo dalla sesta posizione arriva fino ad un frenetico duello per la prima posizione con il compagno di squadra Jeffrey Herlings. I giocatori possono rivivere i migliori momenti dell'attuale stagione MXGP gareggiando con 68 piloti sui 19 circuiti della stagione 2020.

Disponibile anche un Track Editor è tornato con alcune funzionalità aggiuntive come Heightmaps, tramite la quale sarà possibile replicare le vere configurazioni delle piste MX, inoltre MXGP 2020 ripropone una delle caratteristiche più amate dai fai della serie: Playground. I giocatori possono mettere alla prova le loro abilità nella nuova ambientazione ispirata ai terreni dei fiordi norvegesi e per rendere Playground ancora più divertente torna la popolare modalità Waypoint, ora con supporto fino a quattro giocatori.

La modalità multiplayer sarà potenziata grazie a server dedicati per un’esperienza di gioco lag-free, la Race Director Mode permetterà di creare tornei online, decidendo posizioni di partenza, assegnazione delle penalità, o scegliendo le telecamere su cui concentrarsi. MXGP 2020 sarà disponibile il 10 dicembre su PlayStation 5, PlayStation4, Xbox One e PC Windows via Steam.