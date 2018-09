MXGP Motocross Rush: disponibile gratis su iOS e Android il nuovo racing game di Milestone

Milestone è lieta di annunciare che MXGP Motocross Rush, il suo nuovo racing game pensato per i device mobile, è disponibile a partire da oggi su iOS e Android. Con l'occasione è stato pubblicato il primo trailer del gioco.

MXGP Motocross Rush è un gioco freemium per iOS e Android con una divertente grafica cartoon in stile bobble head e il gameplay tipico dei giochi racing a scorrimento orizzontale, in cui è fondamentale saper dosare con cura l’acceleratore e bilanciare attentamente il peso del pilota.

Ecco le principali caratteristiche del gioco:

Piloti e moto del campionato ufficiale MXGP : gioca contro i tuoi miti delle categorie MXGP e MX2 e batti i loro tempi

: gioca contro i tuoi miti delle categorie MXGP e MX2 e batti i loro tempi Potenzia le statistiche della moto e della tuta per essere il più veloce (e il più bello) in pista

della moto e della tuta per essere il più veloce (e il più bello) in pista Una coinvolgente Modalità Carriera : colleziona gli obiettivi per diventare il campione

: colleziona gli obiettivi per diventare il campione Trick Mode: non solo velocità, grip e accelerazione, in alcune sfide verrai valutato anche per le tue capacità di acrobata, impara a gestire i pesi e diventa il campione dei trick

Ricompense per ogni vittoria : più di 200 oggetti (e tanti altri in arrivo) per rendere unica la tua moto e il tuo pilota

: più di 200 oggetti (e tanti altri in arrivo) per rendere unica la tua moto e il tuo pilota Sfide Multiplayer: sconfiggi i giocatori da tutto il mondo per accrescere la fama da “Newbie” fino a raggiungere il livello "Epic"

MXGP Motocross Rush è disponibile gratuitamente da oggi su App Store e Google Play Store.