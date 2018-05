MXGP Pro: si torna a correre nello sterrato, Video Anteprima del nuovo gioco Milestone

Dalla nostra prova emerge chiaramente la volontà di MXGP Pro di puntare dritto al cuore degli appassionati di Motocross. La maggior consapevolezza del team milanese nell’uso dell'Unreal Engine 4 ha condotto infatti lo studio verso un’impronta simulativa sempre più marcata.

Pertanto, permane una certa difficoltà di approccio per chi non è pratico del genere, smorzata un po’ delle modalità Tutorial e Training, utili a prendere confidenza con un gameplay piuttosto arduo da padroneggiare a dovere. Rimane una certa difficoltà di approccio per chi non è pratico del genere, smorzata un po’ delle modalità Tutorial e Training, utili a prendere confidenza con un gameplay profondamente complesso.

Una nota: la build che abbiamo avuto modo di provare su PS4 Pro non è quella definitiva e nonostante un livello di dettaglio molto buono, ha presentato cali di framerate nelle fasi più concitate, che gli sviluppatori assicurano saranno assenti nella versione completa e finale. Il nuovo racing di Milestone sarà disponibile dal prossimo 29 giugno su PC Windows, Xbox One e PlayStation 4. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra prova di MXGP Pro.