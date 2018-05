MXGP Pro si mostra nel primo gameplay trailer ufficiale

Milestone ha pubblicato il primo gameplay trailer ufficiale di MXGP Pro, il nuovo simulatore di motocross in arrivo il 29 giugno su PlayStation 4, Xbox One e PC. Il filmato è visionabile in cima alla notizia.

MXGP Pro si presenta a tutti gli effetti come una simulazione, garantendo un livello di sfida e una curva d'apprendimento degni di nota. I giocatori che hanno dimestichezza col genere si sentiranno subito a casa, ma gli utenti meno esperti potranno comunque cimentarsi nel Tutorial e nella modalità Training per prendere confidenza con il modello di guida, così da padroneggiare gli elementi fondamentali delle meccaniche.

Gli sviluppatori vogliono permettere un approccio graduale, consentendo a chiunque di avvicinarsi al gioco senza troppe difficoltà. Ricordiamo che il nuovo racing di Milestone sarà disponibile dal prossimo 29 giugno su PC Windows, Xbox One e PlayStation 4: nell'attesa, per saperne di più sul gioco vi rimandiamo alla nostra prova di MXGP Pro.