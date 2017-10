MXGP3: annunciata la data di lancio su Nintendo Switch

Nella giornata odierna,ha annunciato la data di lancio ufficiale per la versione Nintendo Switch di, ultimo esponente della serie dedicata alla disciplina del motocross.

Il titolo corsistico sarà disponibile sull'ibrida di Nintendo a partire dal 17 novembre, portando con sé tutti i contenuti presenti nelle altre edizioni, inclusi piloti, moto, tracciati e modalità di gioco (confermata la modalità Carriera, che potrete intraprendere per diventare il nuovo Campione del Mondo).

MXGP3: The Official Motocross Videogame è disponibile su PC, PS4 e Xbox One, mentre giungerà su Switch il 17 novembre. Qui trovate la nostra recensione per tutti i dettagli sul gioco di Milestone.