My Arcade lancia Namco Museum Mini Player, mini-cabinato con Pac-Man, Galaga e altri

My Arcade, compagnia specializzata in retrogaming e nella produzione di collezionabili, ha lanciato sul mercato il Namco Museum Mini Player, una mini console a forma di cabinato che consente di giocare a ben 20 titoli arcade prodotti da Namco.

Il Namco Museum Mini Player, concettualmente molto simile al Neo-Geo Mini di SNK, è alto 25 centimetri, monta un display a colori di 4,25 pollici orientato in verticale, un doppio speaker frontale, un jack per le cuffie da 3,5 mm e un joystick rimovibile per chi preferisce giocare con la croce direzionale. A seguire trovate la lista con i 20 classici pre-caricati:

Battle city Dig Dug Dig Dug II Dragon Spirit Galaga Galaxian Mappy Pac-Panic Pac-Man Pac-Mania Pac-Man 2 The New Adventures Phelios Rolling Thunder Rolling Thunder 2 Rolling Thunder 3 Sky Kid Splatterhouse Splatterhouse 2 Tower of Druaga Xevious

Mentre vi scriviamo, il mini-cabinato può essere acquistato su Amazon.com e sul sito ufficiale di My Arcade al prezzo di 99,99 dollari. Non sappiamo se verrà commercializzato ufficialmente anche in Italia, pertanto, se state prendendo in considerazione l'acquisto, vi consigliamo di tenere in debita considerazione le tasse aggiuntive per l'importazione. In calce, intanto, trovate una galleria con delle immagini ritraenti il My Arcade Namco Museum Mini Player da diverse angolazioni e la confezione.