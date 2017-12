My Arcade presenta un nuovo joypad wireless per SNES Mini

La compagnia americanaha annunciato che, joypad wireless per, arriverà in Europa nei primi mesi del 2018. Il controller è già disponibile in Nord America con lo schema di colori grigio/viola mentre nel nostro continent la colorazione sarà diversa, per adattarsi al layout europeo e giapponese dello SNES.

Super Gamepad è un joypad wireless che presenta un design più ergonomico rispetto al pad originale, tutti i tasti (D-Pad, A, B, X, Y, Start, Select) vengono mantenuti, con l'aggiunta del pulsante Turbo, molto utile in giochi come Star Fox, Contra III The Alien Wars e Super Street Fighter II Turbo.

Il controller è compatibile non solo con SNES Mini ma anche con NES Classic, Wii e Wii U (solo per i giochi Virtual Console). Il prezzo dell'accessorio non è stato reso noto, restiamo quindi in attesa di maggiori dettagli da parte di My Arcade.