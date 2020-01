My Decade on Xbox: un'infografica mostra le statistiche dei giochi Xbox dal 2010 al 2019

I gestori del portale TrueAchievements hanno lanciato My Decade on Xbox, un'iniziativa che consente a tutti i giocatori su console Xbox di ripercorrere la propria carriera videoludica con una splendida infografica che riassume i giochi, le statistiche e le attività svolte dal 2010 al 2019 da ciascun utente.

La lunga collaborazione tra Microsoft e il sito in lingua inglese, specializzatosi nella raccolta e nella condivisione di informazioni riguardanti gli Obiettivi Sbloccabili dei giochi sui sistemi della famiglia Xbox, consente così al team di TrueAchievements di fornirci un valido strumento per ripercorrere la storia digitale del nostro account Xbox Live.

Pur senza essere un'iniziativa gestita e promossa direttamente dalla casa di Redmond, la comprovata autenticità e "buona fede" del portale che ha lanciato questa campagna ha spinto persino Phil Spencer a parteciparvi, mostrandoci quanti titoli ha giocato su piattaforme come Xbox 360, Xbox One, Windows Phone e dell'ormai chiuso Games for Windows Live.

L'infografica dell'account del boss della divisione Xbox dimostra la passione del dirigente Microsoft per i videogiochi: la "dedizione alla causa" di Spencer trova infatti conferma nei 424 titoli giocati, per un totale di 2.586 Obiettivi sbloccati e un Gamerscore di 54.735 punti. Qualora foste interessati, in calce alla notizia trovate il link al sito di TrueAchievements con la descrizione dei passaggi da effettuare per registrarsi al portale, sincronizzare il proprio account Xbox Live e attendere la creazione automatica della pagina che visualizza l'infografica e consente la sua visualizzazione online sui social e i forum più famosi.