My Friend Pedro annunciato da Devolver Digital, in arrivo su PC e Switch

Dopo aver annunciato Metal Wolf Chaos XD e SCUM, Devolver Digital è salito sul palco E3 2018 per presentare anche My Friend Pedro, un esilarante sparatutto a scorrimento laterale in arrivo a breve su Nintendo Switch e PC.

Sviluppato da DeadToast Entertainment, My Friend Pedro ci vedrà seguire le istruzioni di una banana senziente per eliminare i nemici a colpi di proiettili e balletti. I giocatori avranno la possibilità di sparare in due direzioni e di far rimbalzare i proiettili su alcune superfici, così da ripulire i livelli.

Il titolo è atteso nei primi mesi del 2019 su PC e Nintendo Switch. Nell'attesa possiamo guardare il trailer ufficiale e i primi screenshot.