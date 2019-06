My Friend Pedro: il "Max Payne in 2D" di Devolver ha una data di lancio

Devolver Digital delizia tutti gli amanti dei frenetici sparatutto a scorrimento annunciando la data di lancio di My Friend Pedro, titolo che all'annuncio dell'E3 2018 aveva catturato l'attenzione di molti grazie al gameplay dinamico e al suo atteggiamento esilarante.

Tramite la pubblicazione di un nuovo scatenato trailer, a cui potete dare un'occhiata in cima alla notizia, Devolver ha confermato che l'action game sviluppato da DeadToast Entertainment sarà lanciato su PC e Nintendo Switch il 20 giugno 2019.

Nonostante sia permeato da uno spirito arcade, My Friend Pedro è caratterizzato anche da una componente cinematica, enfatizzata dalle spettacolari movenze del protagonista e dalla possibilità di attivare fasi in bullet time, che peraltro avvicinano il titolo allo stile proprio della serie di Max Payne. Pur essendo dinamico e veloce, il gameplay rallenterà in alcuni momenti, quando il giocatore sarà chiamato a risolvere alcuni puzzle ambientali.

Gli sviluppatori descrivono il gioco con queste parole: "My Friend Pedro è un balletto violento che riguarda l'amicizia, l'immaginazione, e la lotto di un uomo che, obbedendo agli ordini di una banana senziente, cerca di annientare chiunque si ponga sulla sua strada".

Lasciandovi alla visione del trailer, vi ricordiamo che My Friend Pedro sarà disponibile su PC e Nintendo Switch a partire dal 20 giugno. In attesa del lancio, vi proponiamo la nostra Anteprima di My Friend is Pedro.