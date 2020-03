My Friend Pedro: lo shooter di Devolver sarà presto disponibile su PS4

Lo sviluppatore indipendente DeadToast Entertainment e Devolver Digital si apprestano a pubblicare lo stravagante shooter a scorrimento laterale My Friend Pedro anche su PlayStation 4. Proiettili e banane senzienti invaderanno presto la console di casa Sony.

Dopo aver debuttato su PC e Nintendo Switch lo scorso 20 giugno, My Friend Perdo ha portato il suo ritmo frenetico accompagnato da una buona dose di follia anche su Xbox One alla fine del 2019. Le voci che si rincorrevano da febbraio sono risultate fondate e DeadToast si prepara quindi a rendere disponibile il gioco su tutte le piattaforme: a partire dal 2 Aprile My Friend Pedro potrà essere acquistato anche su PlayStation 4.

La versione per la console del colosso nipponico verrà lanciata con il nuovo aggiornamento Code Yellow, che sarà reso disponibile anche per i giocatori di Xbox One. L'update aggiungerà ben quattordici modificatori, un timer per le speedrun e molti altri miglioramenti. In compagnia di una banana parlante e armati di tanta ironia, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile la recensione di My Friend Pedro.