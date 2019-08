My Generation LIVE: Assassin's Creed e Man of Medan giocato su Twitch mercoledì 28 agosto

Nella giornata di mercoledì 28 agosto, sul canale Twitch di Everyeye la nostra redazione vi terrà compagnia con una prova dell'horror Man of Medan, il primo atto della Dark Pictures Anthology di Bandai Namco, e una nuova puntata della rubrica My Generation dedicata alla serie di Assassin's Creed.

La prova di Man of Medan sarà trasmessa in diretta streaming dalle pagine del canale Twitch di Everyeye a partire dalle ore 16:00, un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di avventure horror che desiderano scoprire fino a che punto si sono spinti gli autori di Supermassive Games per dare forma a questo progetto.

Ammirando assieme a noi le nuove scene di gioco in italiano di Man of Medan, oltretutto, potete ingannare l'attesa per l'uscita di questo ambizioso thriller interattivo, prevista per il 30 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Riguadagnata la terraferma dopo aver combattuto contro i demoni e i fantasmi marini di Man of Medan, la redazione di Everyeye vi dà appuntamento alle ore 21:00 di mercoledì 28 agosto per discutere dell'epopea di Assassin's Creed nel corso della nuova puntata di My Generation LIVE, una rubrica dedicata alle serie videoludiche più amate, sia del presente che del passato. Nel frattempo, potete approfittare della promozione di Ubisoft sul Season Pass di AC Odyssey a metà prezzo e, qualora ve le foste perse, potete recuperare le nostre precedenti puntate della rubrica My Generation (e My Generation LIVE) dedicate a Super Mario, Resident Evil, Gears of War e Tenchu.