My Generation LIVE: Da Metal Gear a Death Stranding: ecco il video della puntata di ieri

Ormai avrete imparato a conoscere la nostra rubrica My Generation LIVE, in cui prendiamo in esame un videogame o una vecchia gloria e ve ne raccontiamo la storia. La puntata di ieri era veramente di quelle da non perdere, perché l'argomento riguardava the man of the hour, l'uomo del momento: Hideo Kojima.

Death Stranding è infatti nelle nostre console da ormai circa due settimane, e sembra non volerne proprio uscire. L'ultima fatica del leggendario Game Designer giapponese è un'opera piuttosto controversa, ma che se ti prende si lascia giocare davvero per ore. Per approfondire, date un'occhiata alla nostra recensione di Death Stranding.

Ma prima di arrivare a Death Stranding, Kojima è stato autore di un'altra saga, una delle più amate di sempre dai videogiocatori: Metal Gear Solid. Il primo episodio è uscito ormai oltre trenta anni fa su MSX, ma la serie come la conosciamo oggi è nata nel 1998 su PlayStation, con un episodio divenuto davvero di culto e che ha consegnato Kojima all'olimpo dei videogiochi.

La serie è poi proseguita con un visionario secondo capitolo, con un salto nel passato rappresentato da Snake Eater, e con il futuristico Metal Gear Solid 4, prima del capitolo conclusivo, quel The Phantom Pain che ha sancito la fine della collaborazione tra Kojima e Konami.

