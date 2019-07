My Generation LIVE: seconda puntata in diretta stasera, si parlerà di The Witcher

Dopo l'esordio della settimana scorsa, questa sera torna su Twitch My Generation LIVE, edizione "Talk Show" del format dedicato alle vecchie glorie che hanno scritto la storia dei videogiochi.

A condurre la trasmissione troverete Gabriele Carollo e Daniele D'Orefice: My Generation racconta i segreti e lo sviluppo dietro i grandi giochi che hanno fatto la storia, e per una live così corposa, la nostra redazione cercherà di ampliare l’analisi a intere serie.

L’intenzione è quella di portare sul canale Twitch di Everyeye un vero e proprio documentario 2.0, fatto di chicche, analisi dei titoli usciti in passato e spot del periodo. La seconda puntata è dedicata al franchise The Witcher, ripercorriamo la storia della serie in vista dell'uscita di The Witcher 3 Wild Hunt per Nintendo Switch e della serie TV Netflix dedicata allo Strigo.

Appuntamento sul canale Twitch di Everyeye.it questa sera a partire dalle 21:00, come sempre aspettiamo i vostri feedback!