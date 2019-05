My Generation: MediEvil è il protagonista assoluto della nuova video puntata

Nella nuova puntata della nostra serie dedicata ai grandi videogiochi che hanno fatto la storia passiamo in rassegna le vicende dell'immortale MediEvil, il cui remake arriverà su PS4 entro la fine dell'anno.

Per consentirvi di arrivare preparati a questo nuovo appuntamento videoludico, Everyeye ha deciso di ripercorrere la storia dell'orginale MediEvil all'interno della dodicesima puntata di My Generation, la rubrica che vi accompagna in un viaggio alla riscoperta di alcuni classici del passato. Protagonista assoluto di questa nuova video puntata saranno dunque le vicende che hanno portato il personaggio di Sir. Daniel Fortesque ad approdare sul mercato videoludico nell'ormai lontano 1998, in occasione, neanche a dirlo, della festività di Halloween. Nei panni dell'ossuto cavaliere, i videogiocatori ebbero così l'occasione di affrontare il malvagio stregone Zarok, in un'avventura che seppe conquistare il cuore di molti utenti. Per scoprirne tutti i retroscena, vi invitiamo dunque a visionare la nuova Video Puntata di My Generation, disponibile, come di consueto, in apertura a questa news!

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che all'interno dell'ultimo trailer di MediEvil diffuso dal team di sviluppo, è stata confermata la data di lancio del gioco: il remake di questo grande classico farà il proprio debutto in esclusiva su Playstation 4 il prossimo 25 ottobre! Per ingannare l'attesa, Sony ha condiviso con il pubblico interessanti immagini e dettagli sui nuovi contenuti del remake di MediEvil.