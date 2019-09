My Generation: ripercorriamo la storia di Gears of War

Cancellate i vostri appuntamenti per stasera e godetevi questa tranquilla serata di fine estate in compagnia nostra e di una saga che ha fatto la storia del videogame. L'appuntamento My Generation di oggi, il nostro talk show dedicato alle vecchie glorie del mondo videoludico, è davvero di quelli da non perdere.

Siamo sicuri infatti che molti di voi si stanno ancora godendo Gears 5, l'ultimo capitolo dell'apprezzatissima serie uscita in esclusiva per Microsoft per la prima volta nel 2006, che si è rivelato prevedibilmente un titolo molto ben riuscito ed un altro grande successo per la saga iniziata da Epic Games e sviluppata ora da The Coalition. E a proposito, date un'occhiata alla nostra recensione di Gears 5.

Ma facciamo un salto indietro nel tempo, e partiamo da dove tutto è cominciato: quel Gears of War che fu capace di scalzare dalle classifiche e dalle preferenze dei giocatori quel colosso che rispondeva al nome di Halo 2. Insomma, prendete armi e bagagli e seguiteci, mentre ripercorriamo la storia della saga, raccontandovi anche tante curiosità e aneddoti.

L'appuntamento è a partire dalle 21 sul canale Twitch di Everyeye.ite, al quale vi raccomandiamo di iscrivervi per non perdervi proprio nessuna delle nostre dirette, che trovate comunque tutte in differita sul nostro canale YouTube Everyeye on Demand.

Vi aspettiamo!