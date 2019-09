My Generation: video episodio su God of War e la storia di Kratos, icona della PlayStation

Nella nostra nuova puntata di My Generation trasmessa sul canale Twitch di Everyeye, Giuseppe Carrabba e Daniele D'Orefice hanno ripercorso le tappe fondamentali del faticoso viaggio compiuto da Kratos nella sua infinita battaglia contro le bizzose divinità del Pantheon di God of War.

Dalla sorpresa rappresentata dai primissimi capitoli (con annesse polemiche per la violenza dei combattimenti) alle ambizioni che hanno accompagnato ogni singolo episodio, fino ad arrivare alla delicata fase che ha visto David Jaffe abbandonare gli studi di Sony Santa Monica per "favorire" l'ascesa di Cory Barlog, il nuovo episodio di My Generation si concentra sugli eventi più importanti che hanno segnato la storia di God of War e, in parallelo, dell'industria videoludica dal 2005 ad oggi.

Nonostante i tanti anni trascorsi dalla prima, indimenticabile apparizione di Kratos, il Dio della Guerra è ancora uno degli eroi più acclamati su console PlayStation e, grazie anche all'incredibile successo dell'ultimo God of War ad ambientazione norrena, si candida ad essere uno dei principali protagonisti della prossima stagione videoludica con God of War 2 su PS5.

Se desiderate rivivere le emozioni della nuova puntata di My Generation dedicata a God of War, quindi, non vi resta che ammirare la replica che campeggia in cima alla notizia e che potete sempre recuperare, assieme a moltissimi approfondimenti come l'esilarante video sui bloopers della Gamescom 2019, sulle pagine del nostro canale YouTube di Everyeye On Demand.