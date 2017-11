My Hero Academia One's Justice annunciato per PlayStation 4 e Switch

Sull'ultimo numero diè stato svelato ufficialmente, un nuovo "Battle Action Game" sviluppato dae basato sull'omonima serie manga/anime sempre più popolare anche in Occidente.

Al momento non ci sono molti dettagli sul progetto, il primo trailer di My Hero Academia One's Justice sarà mostrato durante il Jump Festa 2018 in programma il 16 e il 17 dicembre, il gioco uscirà su PlayStation 4 e Nintendo Switch, la finestra di lancio non è stata rivelata.

Bandai Namco ha lanciato la scorsa settimana il sito teaser del gioco, il quale non contiene però particolari informazioni a riguardo. Non è escluso che My Hero Academia One's Justice sia uno dei cinque nuovi giochi che il publisher annuncerà a dicembre, restiamo quindi in attesa di saperne di più.