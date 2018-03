My Hero Academia One's Justice: nuovi personaggi si aggiungono al roster

ha annunciato oggi altri personaggi per My Hero Academia One's Justice , titolo che sarà disponibile nel 2018 per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Tsuyu Asui è una studentessa della U.A. con l’aspetto di una rana. La sua Unicità le consente di fare tutto ciò che può fare una rana, come estendere la propria lingua fino a un massimo di 20 metri. Può anche restare attaccata alle pareti e usare un’abilità di camuffamento, grazie alla quale il suo costume cambia colore insieme a lei, così da mimetizzarsi perfettamente nello scenario circostante.



Denki Kaminari ha un’Unicità che gli consente di incanalare elettricità dal suo corpo per poi scagliarla. Tiene molto ai suoi alleati ed è spesso preoccupato di ferirli con i suoi poteri elettrici. Ma una volta che capisce che sono al sicuro può sfoderare i suoi veri poteri, utilizzando la sua mossa speciale Super scarica da 1.300.000 volt.



Momo Yaoyorozu è la vicepresidente della Classe 1-A. È una studentessa molto intelligente e una leader nata per i suoi compagni. Viene da una celebre famiglia di eroi e sogna di diventare un’eroina professionista. La sua Unicità è molto potente in quanto le dà la possibilità di creare qualsiasi materiale non vivente tramite la manipolazione molecolare. Se capisce come è stato fatto qualcosa, potrà ricrearlo di persona usando le sue cellule di grasso come materiale di base.