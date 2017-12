My Hero Academia One's Justice: pubblicate le prime immagini del gioco

Nelle scorse oreha aperto il sito ufficiale di My Hero Academia One's Justice , videogioco basato sull'omonima serie anime di grande successo anche in Occidente. Per l'occasione, il publisher ha pubblicato le prime immagini ufficiali del gioco.

My Hero Academia One's Justice sarà un gioco d'azione 3D con protagonisti i personaggi e le ambientazioni della saga, al momento non ci sono molti dettagli sulla trama e sul gameplay, il publisher ha però fatto sapere che maggiori dettagli a riguardo arriveranno durante il Jump Festa 2018.

L'evento si terrà a Tokyo il 16 e 17 dicembre prossimi, al Jump Festa Bandai Namco porterà un corner fotografico di My Hero Academia e regalerà gadget ai visitatori dello stand. Un panel dedicato al gioco è previsto per il 16 dicembre. My Hero Academia One's Justice uscirà nel 2018 su PlayStation 4 e Nintendo Switch.