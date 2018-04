My Hero Academia One's Justice: pubblicato il primo spot TV giapponese

Nella giornata di oggi il publisher Bandai Namco Entertainment Japan ha condiviso sul canale Youtube ufficiale il primo spot televisivo di My Hero Academia One's Justice, che andrà in onda nelle case giapponesi in questi giorni.

Il filmato (purtroppo della durata di soli 15 secondi) ci mostra brevemente alcuni spezzoni di gameplay inediti in cui possiamo osservare alcuni dei personaggi giocabili facilmente riconoscibili per chi legge il manga o guarda abitualmente l’anime.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo ai lettori che My Hero Academia One's Justice debutterà nel corso del 2018 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Recentemente Bandai Namco ha confermato che Stain e Shota Aizawa faranno parte del roster.