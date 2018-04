My Hero Academia One's Justice: Stain e Shota Aizawa si scatenano nelle nuove immagini

ha pubblicato una serie di screenshot dedicati a Stain e Shota Aizawa, i due nuovi personaggi diche sono entrati ufficialmente a far parte del roster poche ore fa

I fan dell’anime e del manga sicuramente avranno già fatto la conoscenza dei due personaggi: Stain è un hero-killer che paralizza i propri nemici bevendo il loro sangue, solitamente leccando la propria spada dopo aver connesso un attacco; Shota Aizawa, Pro Hero e un insegnante della Classe 1-A della U.A conosciuto anche come Eraser Head, è invece in possesso della facoltà di annullare i poteri degli avversari guardandoli semplicemente negli occhi. Cosa ne pensate dei nuovi arrivati?

Lasciandovi alla visione degli screenshot nella galleria in calce, ricordiamo ai lettori di Everyeye che My Hero Academia One's Justice sarà lanciato nel corso del 2018 su PC (via Steam), PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Nelle scorse settimane Bandai Namco ci ha presentato alcuni degli altri componenti del roster di gioco con tanto di immagini a seguito, sulle nostre pagine potete osservare gli scatti di Tsuyu Asui, Denki Kaminari, Momo Yaoyorozu, Shoto Todoroki, Ochaco Uraraka, Tenya Iida, Katsuki “Katchan” Bakugo, Tomura Shigaraki, Izuku Midoriya e All Might.