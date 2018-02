My Hero Academia One's Justice: svelati i personaggi di Todoroki, Uraraka e Iida

ha svelato tre nuovi personaggi di, nuovo titolo della serie previsto nel corso del 2018 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Disponibili una serie di nuovi screenshot e artwork.

Il publisher ha svelato oggi Shoto Todoroki, Ochaco Uraraka e Tenya Iida. Shoto Todoroki è il figlio di Endeavor, il secondo eroe più forte della Terra. Essendo uno studente geniale, è in grado di padroneggiare due Unicità: il ghiaccio di sua madre e il fuoco di suo padre. Shoto ha però sempre sofferto la pressione della sua educazione ed è ora determinato a forgiare il proprio percorso per diventare un eroe. Ochaco Uraraka, una delle amiche più strette di Deku, è esuberante, cerca sempre un modo per ispirare le persone e vorrebbe diventare un eroe per offrire una vita migliore ai suoi genitori. La sua Unicità le dà il potere di manipolare la gravità. Tenya Iida usa la sua super velocità per essere sempre la prima a soccorrere gli altri. Come rappresentante della Classe 1A, Tenya ha a cuore la sicurezza dei suoi compagni di classe. La sua ispirazione viene dal suo fratello maggiore e vorrebbe diventare un eroe come lui.

Ricordiamo che My Hero Academia One's Justice uscirà nel corso del 2018 su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.