My Hero Academia One's Justice: tante immagini per i nuovi personaggi

Dopo aver annunciato Tsuyu Asui, Denki Kaminari e Momo Yaoyorozu,ha pubblicato una serie di screenshot che ci mostrano nel dettaglio questi nuovi personaggi del roster di

Tsuyu Asui è una studentessa che presenta le stesse capacità di una rana, ad esempio può restare attaccata alle pareti verticali, mimetizzarsi e allungare la propria lingua; Denki Kaminari è in grado di incanalare l’elettricità nel suo corpo e scagliarla contro i suoi avversari; infine Momo Yaoyorozu è capace di creare qualsiasi materiale non vivente tramite la manipolazione molecolare. My Hero Academia One's Justice uscirà nel corso del 2018 su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (via Steam).